Хуситы выступили с новыми угрозами в адрес Израиля

После того, как президент США Дональд Трамп объявил о прекращении операции против хуситов, глава йеменского "Высшего революционного совета" Йемена Мухаммад аль-Хуcи выступил с угрозами в адрес Израиля.

В телевизионном обращении, которое транслировалось телеканалом "Аль-Масира", принадлежащим организации "Ансар Аллах", аль-Хуcи заявил, что "народ Йемена продолжит оказывать поддержку палестинскому народу в секторе Газы", а также пообещал в ближайшее время ответить на агрессию Израиля.

6 мая президент США Дональд Трамп объявил о прекращении операции против хуситов. По его словам, руководство террористической организации "Ансар Аллах" дало понять Вашингтону, что оно не заинтересовано в продолжении боевых действий. "Мы отнесемся к этому с уважением и прекратим бомбардировки. Они капитулировали. Но что наиболее важно, мы поверим им на слово. Они пообещали, что больше не будут взрывать наши корабли. Именно эту цель мы перед собой и ставили", – заявил Трамп в присутствии премьер-министра Канады Марка Карни.

По информации телеканала "Кешет-12", Вашингтон не уведомил Израиль о решении свернуть операцию против хуситов.