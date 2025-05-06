x
06 мая 2025
|
последняя новость: 21:23
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
06 мая 2025
|
06 мая 2025
|
последняя новость: 21:23
06 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Хуситы выступили с новыми угрозами в адрес Израиля

Хуситы
Дональд Трамп
Израиль
время публикации: 06 мая 2025 г., 21:19 | последнее обновление: 06 мая 2025 г., 21:26
Мухаммад аль-Хуcи
AP Photo/Hani Mohammed, File

После того, как президент США Дональд Трамп объявил о прекращении операции против хуситов, глава йеменского "Высшего революционного совета" Йемена Мухаммад аль-Хуcи выступил с угрозами в адрес Израиля.

В телевизионном обращении, которое транслировалось телеканалом "Аль-Масира", принадлежащим организации "Ансар Аллах", аль-Хуcи заявил, что "народ Йемена продолжит оказывать поддержку палестинскому народу в секторе Газы", а также пообещал в ближайшее время ответить на агрессию Израиля.

6 мая президент США Дональд Трамп объявил о прекращении операции против хуситов. По его словам, руководство террористической организации "Ансар Аллах" дало понять Вашингтону, что оно не заинтересовано в продолжении боевых действий. "Мы отнесемся к этому с уважением и прекратим бомбардировки. Они капитулировали. Но что наиболее важно, мы поверим им на слово. Они пообещали, что больше не будут взрывать наши корабли. Именно эту цель мы перед собой и ставили", – заявил Трамп в присутствии премьер-министра Канады Марка Карни.

По информации телеканала "Кешет-12", Вашингтон не уведомил Израиль о решении свернуть операцию против хуситов.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 мая 2025

15 минут, 50 боеприпасов, десятки целей хуситов в Йемене
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 06 мая 2025

Трамп объявил о капитуляции хуситов и прекращении операции против группировки "Ансар Аллах"
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 06 мая 2025

Йеменский кинжал в сердце Израиля: панно на площади Палестины в Тегеране
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 мая 2025

ЦАХАЛ подтвердил удары по аэропорту Саны, электростанциям, заводу и другим объектам хуситов