Аятолла Хаменеи: "Джихад в Ливане и Палестине принесет нам победу"

Верховный руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи встретился с членами Совета экспертов. Участники встречи почтили память лидеров "Хизбаллы" Хасана Насраллы и Хашима Сафи аль-Дина, а также лидеров ХАМАСа Исмаила Ханийи и Яхьи Синуара.

"Некоторые в Ливане думают, что "Хизбалла" ослаблена, критикуют ее действия, но это не так. "Хизбалла" мощна, она продолжит войну. По воле Аллаха, враг не сможет ее одолеть, и сионистский режим падет под ударами правоверных воинов", – заявил Хаменеи.

По его словам, крахом закончились и планы сионистов разгромить ХАМАС. "Джихад в Ливане и в Палестине принесет нам победу. Я уверен в поражении врага и в победе оси сопротивления", – сказал иранский лидер.