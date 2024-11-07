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Ближний Восток

Аятолла Хаменеи: "Джихад в Ливане и Палестине принесет нам победу"

время публикации: 07 ноября 2024 г., 14:21 | последнее обновление: 07 ноября 2024 г., 14:21
Аятолла Хаменеи: "Джихад в Ливане и Палестине принесет нам победу"
Office of the Iranian Supreme Leader via AP

Верховный руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи встретился с членами Совета экспертов. Участники встречи почтили память лидеров "Хизбаллы" Хасана Насраллы и Хашима Сафи аль-Дина, а также лидеров ХАМАСа Исмаила Ханийи и Яхьи Синуара.

"Некоторые в Ливане думают, что "Хизбалла" ослаблена, критикуют ее действия, но это не так. "Хизбалла" мощна, она продолжит войну. По воле Аллаха, враг не сможет ее одолеть, и сионистский режим падет под ударами правоверных воинов", – заявил Хаменеи.

По его словам, крахом закончились и планы сионистов разгромить ХАМАС. "Джихад в Ливане и в Палестине принесет нам победу. Я уверен в поражении врага и в победе оси сопротивления", – сказал иранский лидер.

Ближний Восток
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