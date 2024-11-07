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Ближний Восток

Десятки россиян будут эвакуированы из Ливана

время публикации: 07 ноября 2024 г., 11:52 | последнее обновление: 07 ноября 2024 г., 12:00
Десятки россиян будут эвакуированы из Ливана
AP Photo/Hussein Malla

Самолет Ил-76 МЧС России доставит из Ливана еще 89 российских граждан и членов их семей, сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Вывезут тех, кто захотел покинуть зону конфликта. Эвакуация россиян проводится в соответствии с указанием президента Владимира Путина и по поручению главы МЧС Александра Куренкова", – говорится в сообщении.

О начале эвакуации из Ливана в связи с военными действиями между Израилем и "Хизбаллой" МЧС России объявило 3 октября. Нынешний рейс, согласно публикациям СМИ, стал третьим.

Ближний Восток
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