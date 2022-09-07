МАГАТЭ: Иран накопил достаточное количество обогащенного урана для создания бомбы

В новом квартальном отчете Международного агентства по атомной энергии говорится, что иранские запасы обогащенного урана выросли и имеющегося у него количества, при дальнейшем обогащении этого запаса, достаточно для создания ядерной бомбы. О новом отчете МАГАТЭ сообщает агентство Reuters после знакомства с его содержанием.

По данным МАГАТЭ, с последнего квартального отчета запасы урана увеличились на 12,5 кг и в настоящее время Иран имеет 55,6 кг урана, обогащенного практически до оружейного уровня.

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По мнению специалистов МАГАТЭ, в теории 42 кг обогащенного до 60% урана достаточно для создания ядерной бомбы. Таким образом Иран уже превысил необходимые для разработки оружия объемы.

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Как и в предыдущем отчете МАГАТЭ выражает озабоченность по поводу того, что Иран до сих пор не предоставил достоверное объяснение того, каким образом следы урана были обнаружены на трех заводах, не входящих в список официальных ядерных объектов.

Вместе с тем, 7 сентября, израильское издание Zman.co.il написало, что Вашингтон уведомил правительство Яира Лапида о том, что новая "ядерная сделка" с Ираном заключена не будет, и этот вопрос сошел с повестки дня. Издание пишет, что об этом было сказано в одном из последних разговорах Лапида с Джо Байденом и другими официальными лицами. Эту публикацию цитируют многие международные СМИ, выключая Bloomberg.com.