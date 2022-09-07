adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
18 - 28°
Тель-Авив:
25 - 30°
Эйлат:
26 - 36°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
$ 3.434 ₪ 3.400 ₪
Иерусалим:
18 - 28°
Тель-Авив:
25 - 30°
Эйлат:
26 - 36°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    Ближний Восток

    МАГАТЭ: Иран накопил достаточное количество обогащенного урана для создания бомбы

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    МАГАТЭ: Иран накопил достаточное количество обогащенного урана для создания бомбы
    AP Photo/Vahid Salemi, File

    В новом квартальном отчете Международного агентства по атомной энергии говорится, что иранские запасы обогащенного урана выросли и имеющегося у него количества, при дальнейшем обогащении этого запаса, достаточно для создания ядерной бомбы. О новом отчете МАГАТЭ сообщает агентство Reuters после знакомства с его содержанием.

    По данным МАГАТЭ, с последнего квартального отчета запасы урана увеличились на 12,5 кг и в настоящее время Иран имеет 55,6 кг урана, обогащенного практически до оружейного уровня.

    adv_11 incontent_1

    По мнению специалистов МАГАТЭ, в теории 42 кг обогащенного до 60% урана достаточно для создания ядерной бомбы. Таким образом Иран уже превысил необходимые для разработки оружия объемы.

    adv_12 m_ar_1

    Как и в предыдущем отчете МАГАТЭ выражает озабоченность по поводу того, что Иран до сих пор не предоставил достоверное объяснение того, каким образом следы урана были обнаружены на трех заводах, не входящих в список официальных ядерных объектов.

    Вместе с тем, 7 сентября, израильское издание Zman.co.il написало, что Вашингтон уведомил правительство Яира Лапида о том, что новая "ядерная сделка" с Ираном заключена не будет, и этот вопрос сошел с повестки дня. Издание пишет, что об этом было сказано в одном из последних разговорах Лапида с Джо Байденом и другими официальными лицами. Эту публикацию цитируют многие международные СМИ, выключая Bloomberg.com.

    adv_13 incontent_2

    adv_14 m_end_ar_wwh
    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 7 Сентября 2022
    США уведомили Израиль, что "ядерной сделки" с Ираном не будет
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 4 Сентября 2022
    Отсрочка "ядерной сделки": США не идут на условия Тегерана, в Израиле все еще обеспокоены
    adv_15 ar_middle_wwh
    adv_16 ar_middle_yandex
    adv_17 ar_middle_mobile_yandex
    adv_18 ar_right_wwh
    adv_19 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    18:41 "Будь как Гефен!": министр внутренней безопасности позвонил 10-летнему мальчику, чтобы его похвалить
    17:23 МАГАТЭ: Иран накопил достаточное количество обогащенного урана для создания бомбы
    17:03 США уведомили Израиль, что "ядерной сделки" с Ираном не будет
    16:46 Депутаты Кнессета попросили главу МВД не депортировать в Херсон 18-летнюю Лизу и ее маму
    15:34 Албания разрывает отношения с Ираном после масштабной кибератаки
    15:28 Харьков и Славянск в сентябре 2022 года: через полгода войны. Фоторепортаж
    14:14 Сняты ограничения на въезд в израильскую часть деревни Раджар на границе с Ливаном
    14:13 Суд запретил Мени Мазузу вступать в должность главы Управления по назначению высокопоставленных фигур
    adv_20 ar_right_2
    adv_21 ar_right_3
    adv_22 ar_right_4
    adv_23 ar_right_5