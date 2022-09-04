Отсрочка "ядерной сделки": США не идут на условия Тегерана, в Израиле все еще обеспокоены

Белый дом отказался выполнить одно из основных условий Тегерана для подписания "ядерной сделки" и прекратить расследования МАГАТЭ, связанные с обнаружением остатков урана на заводах, не входящих в список официальных ядерных объектов Ирана.

Ранее Израиль добивался от США отказаться от этого условия Тегерана. При этом в Израиле не считают, что отсрочка заключения соглашения указывает на то, что оно будет не подписано или подписано на тех условиях, которые в Иерусалиме считают приемлемыми.

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На этой неделе в США вылетит глава "Мосада" Давид Барнеа и проведет в Вашингтоне переговоры по вопросу ядерного соглашения. Власти Израиля последовательно выступают против возобновления "ядерной сделки" с Ираном, давая понять, что возможно и силовое решение этой проблемы.

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Как сообщали американские СМИ, в связи с предстоящими в ноябре промежуточными выборами многие демократы могут захотеть избежать дебатов по Ирану в ближайшие недели, и тогда вряд ли следует ждать обсуждения этого вопроса до конца ноября.

Ранее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) уведомило, что на подземном объекте в иранском Натанзе сейчас начали использовать каскад из 174 модифицированных центрифуг IR-6 для обогащения урана до 5%. Еще на одном каскаде на этом объекте проходит пассивирование, которое необходимо перед началом обогащения, на третий каскад еще не начали подавать материал, передает агентство Reuters. "28 августа 2022 года агентство верифицировало на объекте по обогащению топлива, что Иран подает UF6 (газообразный гексафторид урана), обогащенный до 2% U‑235 в каскады IR-6… для производства UF6 (гексафторида урана), обогащенного до 5%", – говорится в отчете МАГАТЭ. 9 июля МАГАТЭ уведомляло, что с 7 июля на подземном предприятии в Фордо начата подача UF6 с обогащением до 5% по U‑235 в каскаде из 166 центрифуг IR-6 с модифицированными подколлекторами. Цель: обогащение до 20% по U‑235. МАГАТЭ отмечало ранее, что на других предприятиях Иран уже обогащает уран до 60%, но все еще, по всей видимости, не располагает оружейным ураном (с содержанием U235 около 90%).