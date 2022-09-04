adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
20 - 30°
Тель-Авив:
26 - 30°
Эйлат:
27 - 38°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
$ 3.375 ₪ 3.372 ₪
Иерусалим:
20 - 30°
Тель-Авив:
26 - 30°
Эйлат:
27 - 38°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В мире

    Отсрочка "ядерной сделки": США не идут на условия Тегерана, в Израиле все еще обеспокоены

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Отсрочка
    Atomic Energy Organization of Iran via AP

    Белый дом отказался выполнить одно из основных условий Тегерана для подписания "ядерной сделки" и прекратить расследования МАГАТЭ, связанные с обнаружением остатков урана на заводах, не входящих в список официальных ядерных объектов Ирана.

    Ранее Израиль добивался от США отказаться от этого условия Тегерана. При этом в Израиле не считают, что отсрочка заключения соглашения указывает на то, что оно будет не подписано или подписано на тех условиях, которые в Иерусалиме считают приемлемыми.

    adv_11 incontent_1

    На этой неделе в США вылетит глава "Мосада" Давид Барнеа и проведет в Вашингтоне переговоры по вопросу ядерного соглашения. Власти Израиля последовательно выступают против возобновления "ядерной сделки" с Ираном, давая понять, что возможно и силовое решение этой проблемы.

    adv_12 m_ar_1

    Как сообщали американские СМИ, в связи с предстоящими в ноябре промежуточными выборами многие демократы могут захотеть избежать дебатов по Ирану в ближайшие недели, и тогда вряд ли следует ждать обсуждения этого вопроса до конца ноября.

    Ранее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) уведомило, что на подземном объекте в иранском Натанзе сейчас начали использовать каскад из 174 модифицированных центрифуг IR-6 для обогащения урана до 5%. Еще на одном каскаде на этом объекте проходит пассивирование, которое необходимо перед началом обогащения, на третий каскад еще не начали подавать материал, передает агентство Reuters. "28 августа 2022 года агентство верифицировало на объекте по обогащению топлива, что Иран подает UF6 (газообразный гексафторид урана), обогащенный до 2% U‑235 в каскады IR-6… для производства UF6 (гексафторида урана), обогащенного до 5%", – говорится в отчете МАГАТЭ. 9 июля МАГАТЭ уведомляло, что с 7 июля на подземном предприятии в Фордо начата подача UF6 с обогащением до 5% по U‑235 в каскаде из 166 центрифуг IR-6 с модифицированными подколлекторами. Цель: обогащение до 20% по U‑235. МАГАТЭ отмечало ранее, что на других предприятиях Иран уже обогащает уран до 60%, но все еще, по всей видимости, не располагает оружейным ураном (с содержанием U235 около 90%).

    adv_13 incontent_2

    adv_14 m_end_ar_wwh
    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 2 Сентября 2022
    Politico: руководство США считает "не обнадеживающей" позицию Ирана на ядерных переговорах
    adv_15 ar_middle_wwh
    adv_16 ar_middle_yandex
    adv_17 ar_middle_mobile_yandex
    adv_18 ar_right_wwh
    adv_19 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    10:11 Отсрочка "ядерной сделки": США не идут на условия Тегерана, в Израиле все еще обеспокоены
    10:03 Проиранские хакеры опубликовали "селфи" главы "Мосада"
    09:38 Начались судебные слушания по делу об убийстве Елены Гранберг, подозреваемый настаивает на версии о непредумышленных действиях
    09:20 Генпрокуратура Украины: в результате военной агрессии РФ погибли 382 ребенка
    09:08 Российские военные обстреляли Николаев, Харьков и Никополь, в ДНР обвиняют армию Украины в обстрелах Донецка
    09:05 Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях российской армии на 193-й день войны
    08:26 Умер израильский литератор и переводчик Марьян Беленький
    08:22 Операция "Волнорез" продолжается: задержаны трое подозреваемых в терроре
    adv_20 ar_right_2
    adv_21 ar_right_3
    adv_22 ar_right_4
    adv_23 ar_right_5