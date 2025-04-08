После сообщения о замене главы миссии посольство Сирии в Москве заявило о взломе соцсетей
время публикации: 08 апреля 2025 г., 10:40 | последнее обновление: 08 апреля 2025 г., 10:47
Посольство Сирии в Москве дезавуировало появившееся в его Telegram-канале сообщение о смене главы дипломатической миссии. Как сообщает агентство ТАСС, канал посольства был взломан.
"Официальной информации ни от МИД, ни от посольства не поступало", – сказал агентству ТАСС представитель миссии.
Ранее в Telegram-канале посольства была опубликована информация о том, что посол Башар Джаафари покидает Москву и назначется на должность в администрации в Дамаске.