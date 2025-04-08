"Аль-Масира": армия США нанесла удары по целям в Сане и на севере Йемена
время публикации: 08 апреля 2025 г., 05:00 | последнее обновление: 08 апреля 2025 г., 06:07
Телеканал "Аль-Масира", принадлежащий террористической организации "Ансар Аллах" (хуситы), сообщил, что армия США в ночь на 8 апреля нанесла авиаудары по целям в Сане и других регионах Йемена.
В сообщении сказано, что американская авиация бомбила цели в южных кварталах Саны, а также нанесла не менее девяти ударов по целям в районах Маджзар, Сируа, Аль-Джуба в провинции Мариб на севере страны.
Причинен ущерб.
Центральное командование армии США (CENTCOM) эти сведения не комментирует.
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