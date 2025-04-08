"Аль-Масира": армия США нанесла удары по целям в Сане и на севере Йемена

Телеканал "Аль-Масира", принадлежащий террористической организации "Ансар Аллах" (хуситы), сообщил, что армия США в ночь на 8 апреля нанесла авиаудары по целям в Сане и других регионах Йемена.

В сообщении сказано, что американская авиация бомбила цели в южных кварталах Саны, а также нанесла не менее девяти ударов по целям в районах Маджзар, Сируа, Аль-Джуба в провинции Мариб на севере страны.

Причинен ущерб.

Центральное командование армии США (CENTCOM) эти сведения не комментирует.