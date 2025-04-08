Потеряв наземные и воздушные пути поставок, Иран начал поставлять оружие "Хизбалле" морем

Ливанские власти продолжают отказываться принимать самолеты из Ирана, на которых "Корпус стражей исламской революции" пытается переправить деньги и другие грузы шиитской террористической организации "Хизбалла", принимаются и другие меры по ограничению влияния "Хизбаллы" в международном аэропорту им. Рафика Харири в Бейруте.

Помимо потери контроля над воздушными воротами, "Хизбалла" потеряла сухопутные маршруты поставок после падения режима Башара Асада в Сирии и целевых операций Израиля по объектам группировки на границе Сирии и Ливана.

Как сообщает "Аль-Хадат", начальник военного подразделения специального назначения КСИР "Кудс" Уафик Сафа сумел восстановить контроль "Хизбаллы" над морским портом Бейрута, который поступенно возвращается к нормальной деятельности после масштабного взрыва в августе 2020 года.

"Хизбалла" свободно действует в порту Бейрута через своих агентов в таможенной службе и администрации порта. Уафик Сафа при помощи своих агентов в порту Бейрута стремится облегчить контрабанду оборудования, оружия и денег для "Хизбаллы" без каких-либо проверок и контроля.

Издание сообщает со ссылкой на источник в западной разведке, что КСИР обеспечивает операции по морской контрабанде напрямую в Ливан или с использованием стран-посредников. Источник подчеркивает, что использование террористами морского порта подвергает опасности ливанские интересы и угрожает иностранным инвестициям в развитие и восстановление Ливана.