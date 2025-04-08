x
08 апреля 2025
|
последняя новость: 12:14
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 апреля 2025
|
08 апреля 2025
|
последняя новость: 12:14
08 апреля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

"Война и мир на Ближнем Востоке": в хуситской верхушке начались аресты подозреваемых в шпионаже

США
Йемен
Хуситы
время публикации: 08 апреля 2025 г., 10:56 | последнее обновление: 08 апреля 2025 г., 11:06
"Война и мир на Ближнем Востоке": в хуситской верхушке начались аресты подозреваемых в шпионаже
AP Photo/Hani Mohammed

Telegram-канал арабиста Дины Лиснянской "Война и мир на Ближнем Востоке", цитируя саудовские СМИ, рассказывает, что в верхушке хуситского режима Йемена начались аресты подозреваемых в шпионаже. "Это лучшее свидетельство того, что американские удары не наносятся в пустоту", – добавляет Лиснянская.

Телеканал "Аль-Масира", принадлежащий террористической организации "Ансар Аллах" (хуситы), сообщил, что армия США в ночь на 8 апреля в очередной раз нанесла авиаудары по целям в Сане и других регионах Йемена.

В сообщении сказано, что американская авиация бомбила цели в южных кварталах Саны, а также нанесла не менее девяти ударов по целям в районах Маджзар, Сируа, Аль-Джуба в провинции Мариб на севере страны. Позже поступили сообщения о примерно десяти ударах в провинции Ходейда.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 08 апреля 2025

"Аль-Масира": армия США нанесла удары по целям в Сане и на севере Йемена
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 06 апреля 2025

Телеканал "Аль-Масира" сообщил о второй волне атак армии США по целям на острове Камаран
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 05 апреля 2025

Атаки США на объекты хуситов в Йемене. Источники: слишком дорого, недостаточно эффективно