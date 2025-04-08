"Война и мир на Ближнем Востоке": в хуситской верхушке начались аресты подозреваемых в шпионаже

Telegram-канал арабиста Дины Лиснянской "Война и мир на Ближнем Востоке", цитируя саудовские СМИ, рассказывает, что в верхушке хуситского режима Йемена начались аресты подозреваемых в шпионаже. "Это лучшее свидетельство того, что американские удары не наносятся в пустоту", – добавляет Лиснянская.

Телеканал "Аль-Масира", принадлежащий террористической организации "Ансар Аллах" (хуситы), сообщил, что армия США в ночь на 8 апреля в очередной раз нанесла авиаудары по целям в Сане и других регионах Йемена.

В сообщении сказано, что американская авиация бомбила цели в южных кварталах Саны, а также нанесла не менее девяти ударов по целям в районах Маджзар, Сируа, Аль-Джуба в провинции Мариб на севере страны. Позже поступили сообщения о примерно десяти ударах в провинции Ходейда.