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Ближний Восток

Американские военные нанесли удары по боевикам и лагерям "Исламского государства" в центре Сирии

США
Сирия
время публикации: 08 декабря 2024 г., 22:26 | последнее обновление: 08 декабря 2024 г., 22:28
Американские военные нанесли удары по боевикам и лагерям "Исламского государства" в центре Сирии
AP Photo/Mindaugas Kulbis

Телеканал CNN со ссылкой на источник в Вашингтоне сообщил, что в воскресенье, 8 декабря, американские военные нанесли десятки ударов по боевикам и лагерям "Исламского государства" в центре Сирии.

Для нанесения ударов были задействованы бомбардировщики В52, истребители F15 и самолеты огневой поддержки A10.

Источник отметил, что удары наносились с тем, чтобы не дать террористической организации "Исламское государство" воспользоваться текущей ситуацией в Сирии для восстановления своих возможностей. "Оценка ущерба, нанесенного воздушными силами, продолжается. Нет информации о том, что атаки привели к жертвам среди гражданского населения", – заявил источник.

Ближний Восток
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