Американские военные нанесли удары по боевикам и лагерям "Исламского государства" в центре Сирии

Телеканал CNN со ссылкой на источник в Вашингтоне сообщил, что в воскресенье, 8 декабря, американские военные нанесли десятки ударов по боевикам и лагерям "Исламского государства" в центре Сирии.

Для нанесения ударов были задействованы бомбардировщики В52, истребители F15 и самолеты огневой поддержки A10.

Источник отметил, что удары наносились с тем, чтобы не дать террористической организации "Исламское государство" воспользоваться текущей ситуацией в Сирии для восстановления своих возможностей. "Оценка ущерба, нанесенного воздушными силами, продолжается. Нет информации о том, что атаки привели к жертвам среди гражданского населения", – заявил источник.