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Мир

Талибы поздравили "Хайят Тахрир аш-Шам" со свержением Асада

Сирия
"Талибан"
время публикации: 08 декабря 2024 г., 21:01 | последнее обновление: 08 декабря 2024 г., 21:11
Талибы поздравили "Хайят Тахрир аш-Шам" со свержением Асада
AP Photo/Hassan Ammar

Находящаяся у власти в Афганистане террористическая группировка "Талибан" поздравила движение "Хайят Тахрир аш-Шам" со свержением Башара Асада.

"Министерство иностранных дел Афганистана поздравляет руководство "Хайят Тахрир аш-Шам" и сирийский народ с победами, которые привели к устранению фактора конфликта и нестабильности", – говорится в заявлении.

В нем также выражается надежда, что переход власти приведет к созданию правительства, отвечающего чаяниям сирийцев и основанного на исламских принципах.

Отметим, что созданное талибами правительство, пришедшее к власти три года назад, до сих пор находится в международной изоляции. Среди государств, признавших его власть де-факто, есть и Россия, где "Талибан" по-прежнему считается террористической группировкой.

Мир
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