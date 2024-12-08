Саудовские СМИ сообщают, что силы ЦАХАЛа поднялись на 578 метров вверх и заняли сирийскую вершину Хермона.

Горный массив Хермон (Аш-Шейх) расположен вдоль границ между Израилем, Сирией и Ливаном. Наивысшая точка – 2814 м над уровнем моря. Самая высокая точка на территории Израиля – 2236 м над уровнем моря.

Вместе с Голанскими высотами южные склоны Хермона были захвачены Израилем у Сирии в ходе Шестидневной войны 1967 года и провозглашены суверенной израильской территорией в 1981 году по "Закону о Голанских высотах". Аннексия была признана недействительной Резолюцией № 497 Совета Безопасности ООН. Вершина горы Хермон была захвачена Израилем в ходе войны 1973 года и возвращена Сирии в 1974 году в результате соглашения о разделении сил.

В нынешней ситуации, когда силы регулярной армии Сирии покинули свои позиции на фоне падения режима Башара Асада, ЦАХАЛ занял эти позиции, чтобы обеспечить безопасность своих границ.