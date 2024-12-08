Мародеры разгромили столичную резиденцию Башара Асада

После того, как боевики установили контроль над Дамаском, мародеры разгромили одну из резиденций свергнутого президента Сирии Башара Асада, расположенную в столичном районе Малке.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни сообщил, что боевики ворвались в резиденцию итальянского посла в Дамаске. По словам политика, они искали прячущихся сторонников режима. "Инцидент закончился тем, что они забрали три автомобиля", – рассказал Таяни.

Отметим, что ранее захватившими столицу боевиками было разгромлено посольство Ирана в Дамаске. С него также было снято панно, изображавшее командующего силами "Кудс" Касема Сулеймани и главаря группировки "Хизбалла" Хасана Насраллы