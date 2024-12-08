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Ближний Восток

СМИ: Россия и Израиль согласовывают передачу контроля над наблюдательными пунктами в Сирии

Сирия
Россия
время публикации: 08 декабря 2024 г., 16:10 | последнее обновление: 08 декабря 2024 г., 16:10
СМИ: Россия и Израиль согласовывают передачу контроля над наблюдательными пунктами в Сирии
AP Photo

Радио "Куль аль-Бира", контролируемое антиасадовскими силами в Сирии, передает, что представители Израиля и России согласовывают передачу контроля над 12 наблюдательными пунктами на границе, где ранее располагались силы армии РФ.

Речь идет о наблюдательных пунктах в сирийских провинциях Дераа и Кунейтра, недалеко от границы с Израилем.

Непонятно, остаются ли российские военные по-прежнему на этих позициях.

Ранее сообщалось, что силы ЦАХАЛа вошли в буферную зону, заняв позиции на сирийской части горы Хермон, а также в районе Кунейтры.

Ближний Восток
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