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Ближний Восток

Пожар в каирском коммуникационном центре привел к прекращению работы банкоматов и билетных касс

Египет
время публикации: 08 июля 2025 г., 13:17 | последнее обновление: 08 июля 2025 г., 13:19
Пожар в каирском коммуникационном центре привел к прекращению работы банкоматов и билетных касс
AP Photo/Amr Nabil

4 человека погибли и еще 22 пострадали при пожаре в расположенном в Каире телекоммуникационном центре компании ETEL.CA. Согласно первоначальной информации, причиной пожара стало короткое замыкание.

Пожарным удалось справиться с возгоранием, однако инцидент привел к перебоям с телефонной связью и интернетом. Так, перестали работать электронные системы банков, в том числе банкоматы. Прекратилась продажа билетов на железнодорожных станциях.

Ближний Восток
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