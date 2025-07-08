Пожар в каирском коммуникационном центре привел к прекращению работы банкоматов и билетных касс

4 человека погибли и еще 22 пострадали при пожаре в расположенном в Каире телекоммуникационном центре компании ETEL.CA. Согласно первоначальной информации, причиной пожара стало короткое замыкание.

Пожарным удалось справиться с возгоранием, однако инцидент привел к перебоям с телефонной связью и интернетом. Так, перестали работать электронные системы банков, в том числе банкоматы. Прекратилась продажа билетов на железнодорожных станциях.