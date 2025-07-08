МИД Ирана опровергает слова Трампа: "Мы ни о чем американцев не просили"

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи опроверг заявление президента США Дональда Трампа о том, что Исламская республика запросила о возобновлении переговоров с США. "Мы ни о чем американцев не просили", – сказал он.

Во время переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу Трамп сообщил, что Вашингтон намерен вести переговоры с Тегераном по поводу иранской ядерной программы. "Иран хочет поговорить. Я надеюсь, нам не придется снова атаковать его", – отметил он.

Нетаниягу призвал внимательно отслеживать ситуацию в Иране, чтобы предотвратить новые возможные угрозы с его стороны. Он подчеркнул, что объединение усилий США и Израиля "привело к решающему результату" в борьбе с Ираном.