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Ближний Восток

США исключили "Хайят Тахрир аш-Шам" из списка террористических группировок

время публикации: 08 июля 2025 г., 10:40 | последнее обновление: 08 июля 2025 г., 10:40
США исключили "Хайят Тахрир аш-Шам" из списка террористических группировок
AP Photo/Hussein Malla

Администрация США приняла решение исключить сирийское движение "Хайят Тахрир аш-Шам" из списка террористических группировок. ХТШ сыграло ключевую роль в свержении режима Башара Асада, а ее лидер Ахмад аш-Шараа стал новым президентом Сирии.

"После консультаций с министрами юстиции и финансов я отменяю определение "Фронта ан-Нусры", также известного как "Хайят Тахрир аш-Шам", как иностранной террористической организации", – говорится в меморандуме, подписанном государственным секретарем Марко Рубио.

Напомним, что в мае в Саудовской Аравии президент США Дональд Трамп встретился с президентом Сирии Ахмадом аш-Шараа. После этого было объявлено об отмене санкций, введенных против Сирии, когда ее возглавлял Башар Асад.

Ближний Восток
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