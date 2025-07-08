США исключили "Хайят Тахрир аш-Шам" из списка террористических группировок

Администрация США приняла решение исключить сирийское движение "Хайят Тахрир аш-Шам" из списка террористических группировок. ХТШ сыграло ключевую роль в свержении режима Башара Асада, а ее лидер Ахмад аш-Шараа стал новым президентом Сирии.

"После консультаций с министрами юстиции и финансов я отменяю определение "Фронта ан-Нусры", также известного как "Хайят Тахрир аш-Шам", как иностранной террористической организации", – говорится в меморандуме, подписанном государственным секретарем Марко Рубио.

Напомним, что в мае в Саудовской Аравии президент США Дональд Трамп встретился с президентом Сирии Ахмадом аш-Шараа. После этого было объявлено об отмене санкций, введенных против Сирии, когда ее возглавлял Башар Асад.