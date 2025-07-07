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Ближний Восток

В Красном море атаковано второе судно за сутки

Йемен
время публикации: 07 июля 2025 г., 22:15 | последнее обновление: 07 июля 2025 г., 22:22
В Красном море атаковано второе судно за сутки
Wikipedia.org. Фото: Earth Science and Remote Sensing Unit, NASA Johnson Space Center

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило, что в Красном море, в 80 километрах к западу от йеменского порта Ходейда, было совершено нападение на судно, шедшее под либерийским флагом. С моторной лодки по нему был открыт огонь из РПГ.

По данным агентства AP, два охранника получили ранения, еще двое пропали без вести. Агентство напоминает, что это второй подобный инцидент за 7 июля.

Ранее был обстрелян греческий сухогруз Magic Seas, также шедший под флагом Либерии. Он подвергся ракетным ударам и был атакован БПЛА, а также обстрелян из РПГ и автоматического оружия. После того, как его покинула команда, судно затонуло.

Напомним: йеменские хуситы заявили, что на них прекращение огня между Израилем и Ираном не распространяется и продолжили ракетные удары по Израилю, а также нападения на суда. Израильские ВВС атакуют объекты инфраструктуру на территориях, контролируемых хуситами.

Ближний Восток
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