"Аль-Каида Аравийского полуострова" выступила с угрозами Трампу и Маску

Лидер базирующейся в Йемене группировки "Аль-Каида Аравийского полуострова" Саад бин Атеф аль-Аулаки выступил с первым видеообращением после вступления в должность. В нем он угрожает президенту США Дональду Трампу и предпринимателю Илону Маску, до недавнего времени – ближайшему сподвижнику Трампа.

"Мы готовы на все, когда с нашими братьями в секторе Газы происходит такое. Принцип взаимности легитимен", – заявил он на фоне изображений Трампа, Маска, государственного секретаря Марко Рубио, министра обороны Пита Хегсета и символики компаний Маска.

"Аль-Каида Аравийского полуострова" считалась наиболее радикальным ответвлением группировки. Она использовала гражданскую войну в Йемене, чтобы укрепить свое влияние, и сейчас располагает 4000 боевиков. За голову ее лидера США предложили вознаграждение в шесть миллионов долларов.