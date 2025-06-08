x
08 июня 2025
|
последняя новость: 13:24
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 июня 2025
|
08 июня 2025
|
последняя новость: 13:24
08 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

"Аль-Каида Аравийского полуострова" выступила с угрозами Трампу и Маску

Йемен
Дональд Трамп
Илон Маск
Террористы
время публикации: 08 июня 2025 г., 12:11 | последнее обновление: 08 июня 2025 г., 12:11
"Аль-Каида Аравийского полуострова" выступила с угрозами Трампу и Маску
Rewards For Justice, U.S. Department of State, via AP

Лидер базирующейся в Йемене группировки "Аль-Каида Аравийского полуострова" Саад бин Атеф аль-Аулаки выступил с первым видеообращением после вступления в должность. В нем он угрожает президенту США Дональду Трампу и предпринимателю Илону Маску, до недавнего времени – ближайшему сподвижнику Трампа.

"Мы готовы на все, когда с нашими братьями в секторе Газы происходит такое. Принцип взаимности легитимен", – заявил он на фоне изображений Трампа, Маска, государственного секретаря Марко Рубио, министра обороны Пита Хегсета и символики компаний Маска.

"Аль-Каида Аравийского полуострова" считалась наиболее радикальным ответвлением группировки. Она использовала гражданскую войну в Йемене, чтобы укрепить свое влияние, и сейчас располагает 4000 боевиков. За голову ее лидера США предложили вознаграждение в шесть миллионов долларов.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook