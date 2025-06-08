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Ближний Восток

Экипаж Madleen готовится к столкновению с ЦАХАЛом, обещая вести трансляцию "нападения"

время публикации: 08 июня 2025 г., 10:15 | последнее обновление: 08 июня 2025 г., 10:17
Экипаж Madleen готовится к столкновению с ЦАХАЛом, обещая вести трансляцию "нападения"
AP Photo/Salvatore Cavalli

Бразильский активист Тьяго Авила, находящийся на борту яхты Madleen, направляющейся на прорыв израильской блокады сектора Газы, сообщил, что их судно находится в 190 милях от побережья сектора Газы.

"Нас всего 12 человек. Мы везем столько помощи, сколько можем. Продовольствие, медикаменты, костыли. Протезы для детей, переживших ампутацию, фильтры для воды. Но, конечно, для Газы все это капля в море", – сообщил Тьяго, который был гостем на похоронах главаря "Хизбаллы" Хасана Насраллы.

До входа в израильские территориальные воды остается менее суток. Экипаж Madleen готовится к столкновению с израильскими военными, которые, как предполагается, предпримут попытку остановить яхту. Активисты заявляют, что будут вести прямую трансляцию израильского "нападения".

"Чем ближе мы к цели, тем сильнее мобилизация международного сообщества. Мы знаем, что риск столкновения растет, но блокаду Газы можно прорвать. И рассчитываем мы именно на это", – говорит французский активист Рева Виар.

Ближний Восток
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