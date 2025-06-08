SOHR: на юго-западе Сирии обстреляли израильский военный пост

Мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) сообщает, что 8 июня двое вооруженных мужчин на мотоцикле обстреляли израильский военный пост к западу от деревни Маария в провинции Дараа, на юго-западе Ливана.

Сведений о пострадавших не поступало.

Нападавшие скрылись.

SOHR утверждает, что в ответ израильские военные открыли огонь по домам в деревне Маария. Сообщений об ущербе нет.

ЦАХАЛ эту информацию не комментирует.