SOHR: на юго-западе Сирии обстреляли израильский военный пост
время публикации: 08 июня 2025 г., 17:01 | последнее обновление: 08 июня 2025 г., 17:06
Мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) сообщает, что 8 июня двое вооруженных мужчин на мотоцикле обстреляли израильский военный пост к западу от деревни Маария в провинции Дараа, на юго-западе Ливана.
Сведений о пострадавших не поступало.
Нападавшие скрылись.
SOHR утверждает, что в ответ израильские военные открыли огонь по домам в деревне Маария. Сообщений об ущербе нет.
ЦАХАЛ эту информацию не комментирует.