Иран расширил запрет на выгул собак в общественных местах

Иранские власти распространили запрет на выгул собак в общественных местах на множество городов по всей стране, мотивируя это вопросами общественного здравоохранения, порядка и безопасности. Сообщается, что этот запрет, схожий с постановлением тегеранской полиции от 2019 года, с сегодняшнего дня начал действовать и в западном городе Илам.

За последние несколько дней подобные ограничения были введены как минимум в 17 других городах, в том числе в центральном Исфахане и южном Кермане. Реформистское издание Etemad привело слова представителя властей города Илам, который заявил, что в отношении нарушителей будут применяться юридические меры, однако не уточнил, о каких именно мерах идет речь.

Ранее, 7 июня, государственная газета Iran сообщила, что новые ограничения направлены на "сохранение общественного порядка, обеспечение безопасности и охрану здоровья граждан".

После Исламской революции 1979 года в Иране содержание и выгуливание собак стало предметом острых дискуссий, хотя формального закона, полностью запрещающего владение собаками, не существует. Тем не менее, многие религиозные лидеры считают прикосновение к собакам или контакт с их слюной "наджис" – то есть ритуально нечистыми. В то же время некоторые чиновники воспринимают собак как символ западного культурного влияния.

Периодически местные власти вводят ограничения на выгул собак в общественных местах или их перевозку в автомобилях, что является частью более широкой политики, направленной против содержания домашних собак.