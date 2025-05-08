Аббас Арагчи заявил о непричастности Ирана к планам взорвать посольство Израиля в Лондоне

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи опроверг сообщение британских спецслужб о причастности Тегерана к попытке организовать теракт против посольства Израиля в Лондоне. Об этом он написал в социальной сети X.

"В СМИ распространяется информация о причастности граждан Ирана к предполагаемому теракту против израильского посольства в Лондоне. Иран категорически отвергает утверждения о причастности к подобным действиям, а также заявляет, что мы не получали по дипломатическим каналам сведений о подозрениях", – написал он.

"Иран призывает Великобританию направить официальный запрос, чтобы мы смогли помочь расследованию. Но сам факт отсутствия такого обращения свидетельствует об отсутствии чего-то", – добавил министр.

7 мая службы безопасности Великобритании сообщают о предотвращенном теракте против посольства Израиля в Лондоне: группа иранцев, по подозрениям спецслужб, планировали совершить теракт в посольстве еврейского государства в Кенсингтоне. Сотрудники антитеррористической полиции при поддержке спецназа задержали подозреваемых из опасения, что нападение неизбежно.