x
08 мая 2025
|
последняя новость: 16:51
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 мая 2025
|
08 мая 2025
|
последняя новость: 16:51
08 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Аббас Арагчи заявил о непричастности Ирана к планам взорвать посольство Израиля в Лондоне

Террористы
Иран
Израиль
время публикации: 08 мая 2025 г., 15:39 | последнее обновление: 08 мая 2025 г., 15:41
Аббас Арагчи заявил о непричастности Ирана к планам взорвать посольство Израиля в Лондоне
Tatyana Makeyeva/Pool Photo via AP

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи опроверг сообщение британских спецслужб о причастности Тегерана к попытке организовать теракт против посольства Израиля в Лондоне. Об этом он написал в социальной сети X.

"В СМИ распространяется информация о причастности граждан Ирана к предполагаемому теракту против израильского посольства в Лондоне. Иран категорически отвергает утверждения о причастности к подобным действиям, а также заявляет, что мы не получали по дипломатическим каналам сведений о подозрениях", – написал он.

"Иран призывает Великобританию направить официальный запрос, чтобы мы смогли помочь расследованию. Но сам факт отсутствия такого обращения свидетельствует об отсутствии чего-то", – добавил министр.

7 мая службы безопасности Великобритании сообщают о предотвращенном теракте против посольства Израиля в Лондоне: группа иранцев, по подозрениям спецслужб, планировали совершить теракт в посольстве еврейского государства в Кенсингтоне. Сотрудники антитеррористической полиции при поддержке спецназа задержали подозреваемых из опасения, что нападение неизбежно.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 07 мая 2025

Предотвращен теракт против посольства Израиля в Лондоне, арестованы 5 иранцев