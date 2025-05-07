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Мир

Предотвращен теракт против посольства Израиля в Лондоне, арестованы 5 иранцев

Террористы
Иран
Великобритания
время публикации: 07 мая 2025 г., 21:25 | последнее обновление: 07 мая 2025 г., 21:46
Предотвращен теракт против посольства Израиля в Лондоне, арестованы 5 иранцев
AP Photo/Lefteris Pitarakis

Службы безопасности Великобритании сообщают о предотвращенном теракте против посольства Израиля в Лондоне: группа иранцев, по подозрениям спецслужб, планировали совершить теракт в посольстве еврейского государства в Кенсингтоне.

Сотрудники антитеррористической полиции при поддержке спецназа задержали подозреваемых из опасения, что нападение неизбежно. Как сообщает Eppress, власти распространили оперативное видео, на котором видно, как одного из подозреваемых выводят из дома в Рочдейле и укладывают на землю.

Скотленд-Ярд отказался подтвердить цель предполагаемого теракта.

Министр внутренних дел Великобритании Дэн Джарвис призвал парламентариев "не заниматься спекуляциями по поводу предполагаемой целью террористического заговора. Он сообщил, что в выходные в нескольких местах были проведены две антитеррористические операции. "Это одни из крупнейших действий по противодействию угрозам государству и терроризму, которые мы наблюдали в последнее время", – подчеркнул глава МВД.

Он сообщил, что в общей сложности были задержаны восемь мужчин. Пятеро из них подозреваются в подготовке теракта, все пятеро являются гражданами Ирана. Четверо из них остаются под стражей, пятый был освобожден под залог с рядом ограничений.

В рамках расследования были проведены обыски по нескольким адресам в районе Манчестера, Лондона и Суиндона. Сообщается, что полиция связалась с "пострадавшим объектом", чтобы проинформировать о готовящемся террористическом заговоре и предоставить рекомендации и поддержку.

При этом министр Джарвис отказался прямо сообщить, о каком "объекте" речь, отказался он и сообщить иммиграционный статус арестованных в субботу иранских граждан. Он отметил, что "дополнительные сведения будут представлены в соответствующий момент в установленном порядке".

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