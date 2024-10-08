x
08 октября 2024
|
последняя новость: 23:44
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 октября 2024
|
08 октября 2024
|
последняя новость: 23:44
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Палестинский премьер объявил о создании национальной комиссии по восстановлению Газы

время публикации: 08 октября 2024 г., 12:39 | последнее обновление: 08 октября 2024 г., 12:39
Палестинский премьер объявил о создании национальной комиссии по восстановлению Газы
AP Photo/Abdel Kareem Hana

Премьер-министр Палестинской администрации Мухаммад Мустафа сообщил о формировании Национальной комиссии по восстановлению сектора Газы во главе с министром планирования. Об этом политик заявил на заседании правительства.

По его словам, комиссия должна подготовить почву для возобновления оказания услуг гражданам, разработать план восстановления инфраструктуры, строительства жилья, экономической реконструкции.

"Мы полны решимости сорвать планы оккупантов и добиться создания независимого государства", – заявил Мустафа, отметив, что палестинская администрация продолжает выплачивать на нужды Газы около 275 миллионов шекелей в месяц.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook