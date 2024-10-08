Палестинский премьер объявил о создании национальной комиссии по восстановлению Газы

Премьер-министр Палестинской администрации Мухаммад Мустафа сообщил о формировании Национальной комиссии по восстановлению сектора Газы во главе с министром планирования. Об этом политик заявил на заседании правительства.

По его словам, комиссия должна подготовить почву для возобновления оказания услуг гражданам, разработать план восстановления инфраструктуры, строительства жилья, экономической реконструкции.

"Мы полны решимости сорвать планы оккупантов и добиться создания независимого государства", – заявил Мустафа, отметив, что палестинская администрация продолжает выплачивать на нужды Газы около 275 миллионов шекелей в месяц.