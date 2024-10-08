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Ближний Восток

Nziv: российские военные покинули стратегическую высоту на границе Израиля

время публикации: 08 октября 2024 г., 11:31 | последнее обновление: 08 октября 2024 г., 11:47
Nziv: российские военные покинули стратегическую высоту на границе Израиля
Фото: А.Завин / NEWSru.co.il

Сайт Nziv.net, занимающийся мониторингом открытых источников информации, сообщает, что российские военнослужащие покинули наблюдательный пункт на холме Тель аль-Хара на северо-западе провинции Дараа, в считанных километрах от израильской границы на Голанских высотах.

Согласно местным источникам, российская военная полиция оставила позиции на холме 7 октября, однако сирийские военные по-прежнему находятся на наблюдательном пункте. Однако скорее всего, НП контролируется проиранскими силами.

Nziv отмечает, что в свое время российские военные создали на холме базу радиоэлектронной разведки и следили за Израилем. В ходе гражданской войны базу захватили противники режима, которые предоставили израильтянам доступ к брошенному сирийскими военными разведывательному оборудованию.

В 2018 году, во время контрнаступления на юго-западе Сирии, стратегическая высота перешла под контроль "Хизбаллы", однако проиранские силы позволили находиться здесь и сирийским солдатам. Однако Иран сохраняет контроль над высотой, обеспечивающей возможность наблюдения за Израилем.

Ближний Восток
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