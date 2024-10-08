Турция эвакуирует граждан из Ливана
время публикации: 08 октября 2024 г., 09:14 | последнее обновление: 08 октября 2024 г., 09:26
Министерство иностранных дел Турции сообщило, что турецкие граждане, изъявившие желание покинуть Ливан, будут эвакуированы морским путем 9 октября из Бейрута.
Для выполнения этой задачи выделено два корабля турецких ВМС, которые выйдут в море уже сегодня. Они доставят в Ливан гуманитарную помощь.
Вместе они способны принять на борт 2000 пассажиров. Гражданам рекомендовано быть на связи с консульством.
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