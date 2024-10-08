Турция эвакуирует граждан из Ливана

Министерство иностранных дел Турции сообщило, что турецкие граждане, изъявившие желание покинуть Ливан, будут эвакуированы морским путем 9 октября из Бейрута.

Для выполнения этой задачи выделено два корабля турецких ВМС, которые выйдут в море уже сегодня. Они доставят в Ливан гуманитарную помощь.

Вместе они способны принять на борт 2000 пассажиров. Гражданам рекомендовано быть на связи с консульством.