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Ближний Восток

Турция эвакуирует граждан из Ливана

время публикации: 08 октября 2024 г., 09:14 | последнее обновление: 08 октября 2024 г., 09:26
Турция эвакуирует граждан из Ливана
AP Photo/Hassan Ammar

Министерство иностранных дел Турции сообщило, что турецкие граждане, изъявившие желание покинуть Ливан, будут эвакуированы морским путем 9 октября из Бейрута.

Для выполнения этой задачи выделено два корабля турецких ВМС, которые выйдут в море уже сегодня. Они доставят в Ливан гуманитарную помощь.

Вместе они способны принять на борт 2000 пассажиров. Гражданам рекомендовано быть на связи с консульством.

Ближний Восток
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