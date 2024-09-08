В Турции после трехнедельных поисков обнаружено тело восьмилетней Нарин

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил об обнаружении тела восьмилетней Нарин Гуран, поиски которой продолжались 19 дней. После исчезновения девочки была начата масштабная поисковая кампания, история Нарин вызвала широкий резонанс в социальных сетях.

Как рассказал губернатор провинции Диярбакыр Мурат Зорлуоглу, тело было найдено в реке в километре от деревни Тавскантепе, где жила девочка. Ее убили, положили в мешок и спрятали его под камнями и ветками.

По подозрению в причастности к убийству задержан 21 человек. Пресс-служба президента Турции сообщила, что Реджеп Тайип Эрдоган взял расследование под личный контроль. Прокурдская Демократическая партия народов призвала провести в Диярбакыре марш в память об убитой девочки.