МВД Аммана: теракт на ПП "Алленби" совершен гражданином Иордании

Министерство внутренних дел Иордании распространило заявление, в котором говорится, что проведенное расследование показало, что теракт на ПП "Алленби" совершен гражданином Иордании.

Иорданские СМИ сообщают, что все иорданские водители, задержанные после теракта, освобождены.

Израильский телеканала "Кан-11" передал, что в понедельник, 9 сентября, пограничные переходы на границе с Иорданией откроются в 10:00 для путешественников. Для проезда коммерческого транспорта ПП по-прежнему будут закрыты.