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Ближний Восток

МВД Аммана: теракт на ПП "Алленби" совершен гражданином Иордании

время публикации: 08 сентября 2024 г., 20:14 | последнее обновление: 08 сентября 2024 г., 20:14
МВД Аммана: теракт на ПП "Алленби" совершен гражданином Иордании
Yonatan Sindel/Flash90

Министерство внутренних дел Иордании распространило заявление, в котором говорится, что проведенное расследование показало, что теракт на ПП "Алленби" совершен гражданином Иордании.

Иорданские СМИ сообщают, что все иорданские водители, задержанные после теракта, освобождены.

Израильский телеканала "Кан-11" передал, что в понедельник, 9 сентября, пограничные переходы на границе с Иорданией откроются в 10:00 для путешественников. Для проезда коммерческого транспорта ПП по-прежнему будут закрыты.

Ближний Восток
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