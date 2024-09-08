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Ближний Восток

Катар выделит 4,5 миллиона на нужды UNRWA

время публикации: 08 сентября 2024 г., 12:52 | последнее обновление: 08 сентября 2024 г., 12:52
Катар выделит 4,5 миллиона на нужды UNRWA
AP Photo/ Khalil Hamra

Катарский фонд развития сообщил о выделении 4,5 миллиона долларов на нужды Международного агентства по помощи палестинским беженцам. Средства предназначены для 4400 работников и пациентов из Газы, которые находятся на Западном берегу и не могут вернуться домой.

Отметим, что предыдущий транш в размере трех миллионов долларов Катарский фонд развития перевел UNRWA в конце августа. Средства были использованы для оплаты палаток, продовольствия и медицинского обслуживания жителей сектора Газы.

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