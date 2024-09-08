Катар выделит 4,5 миллиона на нужды UNRWA

Катарский фонд развития сообщил о выделении 4,5 миллиона долларов на нужды Международного агентства по помощи палестинским беженцам. Средства предназначены для 4400 работников и пациентов из Газы, которые находятся на Западном берегу и не могут вернуться домой.

Отметим, что предыдущий транш в размере трех миллионов долларов Катарский фонд развития перевел UNRWA в конце августа. Средства были использованы для оплаты палаток, продовольствия и медицинского обслуживания жителей сектора Газы.