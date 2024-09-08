Эрдоган призвал создать антиизраильский альянс мусульманских стран

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал к созданию альянса исламских государств, цель которого – остановить "израильскую экспансию". "Такой союз – единственное, что остановит израильское высокомерие, терроризм и бандитизм", – заявил он.

"Израиль на Газе не остановится в Газе, он захватит Рамаллу и пойдет дальше. Он придет в Ливан, в Сирию. Они хотят наши родные земли между Тигром и Евфратом. Поэтому ХАМАС защищает всех мусульман – не только сектор Газы, но и все исламские земли, включая Турцию", – сказал политик.

По его словам, причиной улучшения отношений между Турцией, Сирией и Египтом, стала именно израильская угроза: "Необходимо создать линию солидарности для противостояния нарастающей экспансии Израиля".

Отметим, что около недели назад турецкая проправительственная газета Yeni Safak представила план, который, по мнению издания, всего за пять дней позволит положить конец "израильской агрессии в секторе Газы". Для этого все мусульманские страны должны действовать сообща.

План предусматривает введение 57 государствами, входящими в Организацию исламского сотрудничества полной воздушной и морской блокады Израиля. Она должна включать, в том числе, запрет на заходы в порты судам, идущим в Израиль или из Израиля.

Издание также предлагает создать единую исламскую армию. Оно отмечает, что в 57 мусульманских странах живет около двух миллиардов человек, а численность вооруженных сил этих стран превышает 17 миллионов человек. Необходимо создать "мусульманский NATO", который сможет предотвратить то, что происходит в Газе. Yeni Safak не уточняет, идет ли речь о прямой военной конфронтации с Израилем.