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Ближний Восток

Хуситы заявили, что сбили БПЛА MQ-9 Reaper. Американские военные не подтверждают

время публикации: 08 сентября 2024 г., 08:25 | последнее обновление: 08 сентября 2024 г., 08:32
БПЛА MQ-9 Reaper
AP/Business Wire

Представитель хуситов бригадный генерал Яхья Сари заявил, что над йеменской провинцией Мариб был сбит американский БПЛА MQ-9 Reaper стоимостью в несколько миллионов долларов. По его словам, в ответ армия США нанесла удары по целям в Йемене.

Американские военные сообщили Associated Press, что им известно об этом заявлении, но они "не получали никаких сообщений" (от командования армии США) о том, что американские БПЛА были сбиты над Йеменом.

Хуситы не предоставили никаких доказательств того, что над Йеменом был сбит БПЛА MQ-9 Reaper. За последние десять лет такие беспилотники над Йеменом сбивали неоднократно.

Ближний Восток
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