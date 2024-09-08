Хуситы заявили, что сбили БПЛА MQ-9 Reaper. Американские военные не подтверждают

Представитель хуситов бригадный генерал Яхья Сари заявил, что над йеменской провинцией Мариб был сбит американский БПЛА MQ-9 Reaper стоимостью в несколько миллионов долларов. По его словам, в ответ армия США нанесла удары по целям в Йемене.

Американские военные сообщили Associated Press, что им известно об этом заявлении, но они "не получали никаких сообщений" (от командования армии США) о том, что американские БПЛА были сбиты над Йеменом.

Хуситы не предоставили никаких доказательств того, что над Йеменом был сбит БПЛА MQ-9 Reaper. За последние десять лет такие беспилотники над Йеменом сбивали неоднократно.