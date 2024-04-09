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Ближний Восток

Глава Исламской лиги: "Резня в Газе – вина правительства Израиля, а не евреев"

время публикации: 09 апреля 2024 г., 12:03 | последнее обновление: 09 апреля 2024 г., 12:05
Глава Исламской лиги: "Резня в Газе – вина правительства Израиля, а не евреев"
Wikipedia.org. Фото: Granger18700

Генеральный секретарь Всемирной исламской лиги Мухаммад аль-Исса в интервью телеканалу "Аль-Арабия" заявил, что ответственность за происходящее в секторе Газы лежит на правительстве Израиля, а не на евреях.

"Очень важно отдавать себе отчет: в происходящей в Газе резне виновна нынешнее израильское правительство, а не евреи в целом. Важно видеть разницу между ним и евреями как приверженцами иудаизма", – заявил он, напомнив тем самым, что с точки зрения ислама евреи – не народ, а конфессия.

Аль-Исса, тесно связанный с саудовской королевской семьей, считается одним из самых важных представителей умеренного ислама, выступающего за межконфессиональный диалог и налаживание связей с правительствами других стран. Он и в прошлом подчеркивал, что выступает против контактов с израильскими представителями.

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