Тело похищенного в Ливане противника "Хизбаллы" обнаружили в сирийском Хомсе

В больнице сирийского города Хомс обнаружено тело высокопоставленного активиста "Ливанских сил" Паскаля Слимана, который был похищен днем ранее в районе Библоса, к северу от Бейрута. "Ливанские силы" – христианская партия, последовательно выступающая против "Хизбаллы".

Близкие к этой группировке СМИ утверждают, что он был похищен с целью выкупа бандой, организованной беженцами из Сирии. В Хомсе был найден и его автомобиль.

О причастности мигрантов из Сирии сообщила и пресс-служба ливанской армии. Согласно опубликованной ей информации, часть членов банды были арестованы в Ливане, они и сообщили, что глава отделения партии в Библосе доставлен в Сирию.

Первоначально сторонники "Ливанских сил" обвиняли в похищении "Хизбаллу". После обнаружения тела Слимана гнев ливанских христиан обратился на беженцев из Сирии, однако руководство партии продолжает называть это политическим убийством.