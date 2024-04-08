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Ближний Восток

Источник в ХАМАСе: Израиль по-прежнему создает препятствия к заключению соглашения

время публикации: 08 апреля 2024 г., 18:31 | последнее обновление: 08 апреля 2024 г., 18:43
Источник в ХАМАСе: Израиль по-прежнему создает препятствия к заключению соглашения
AP Photo/Hatem Ali

Источник в ХАМАСе сообщил телеканалу "Аль-Джазира", что от посредников получен ответ Израиля на требования "Исламского движения сопротивления". По его словам, Израиль по-прежнему создает препятствия к заключению соглашения.

Он сказал, что проект соглашения, полученный от Израиля через посредников, не включает в себя полного прекращения боевых действий и пункта о выводе войск из сектора Газы.

Источник в ХАМАСе также заявил "Аль-Джазире", что в ответ на требование вернуть в дома на севере Газы всех перемещенных лиц Израиль предлагает переместить беженцев во временные лагеря.

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