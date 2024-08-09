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Ближний Восток

Глава МИД Ливана призвал помогать "палестинцам сектора Газы, похищенным и их семьям"

время публикации: 09 августа 2024 г., 14:06 | последнее обновление: 09 августа 2024 г., 14:09
Глава МИД Ливана призвал помогать "палестинцам сектора Газы, похищенным и их семьям"
Evgenia Novozhenina/ Pool Photo via AP

Министр иностранных дел Ливана Абдалла Бу Хабиб заявил, что ливанские власти делают все возможное, чтобы последние громкие ликвидации лидеров террора не привели к тотальной войне на Ближнем Востоке.

После встречи с главой правительства Ливана Наджиба Микати Абдалла Бу Хабиб призвал все задействованные стороны продвигать сделку по освобождению заложников и прекращению огня, и призвал к скорейшему возобновлению переговоров.

"Необходимо оказать помощь палестинцам сектора Газы, похищенным и их семьям, испытывающим огромные страдания", – подчеркнул глава МИД Ливана.

Он также выразил признательность странам-посредникам на переговорах между Израилем и ХАМАСом – руководству США, Египта и Катара, назвав их усилия "достойными всяких похвал".

Ближний Восток
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