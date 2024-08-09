Глава МИД Ливана призвал помогать "палестинцам сектора Газы, похищенным и их семьям"

Министр иностранных дел Ливана Абдалла Бу Хабиб заявил, что ливанские власти делают все возможное, чтобы последние громкие ликвидации лидеров террора не привели к тотальной войне на Ближнем Востоке.

После встречи с главой правительства Ливана Наджиба Микати Абдалла Бу Хабиб призвал все задействованные стороны продвигать сделку по освобождению заложников и прекращению огня, и призвал к скорейшему возобновлению переговоров.

"Необходимо оказать помощь палестинцам сектора Газы, похищенным и их семьям, испытывающим огромные страдания", – подчеркнул глава МИД Ливана.

Он также выразил признательность странам-посредникам на переговорах между Израилем и ХАМАСом – руководству США, Египта и Катара, назвав их усилия "достойными всяких похвал".