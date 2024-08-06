Глава МИД Ливана: "Мы пытаемся предотвратить ответ "Хизбаллы", способный привести к войне"

Министр иностранных дел Ливана Абдалла Бу Хабиб заявил после переговоров с египетским коллегой Бадром Абд аль-Атой, что ливанские власти пытаются воздействовать на "Хизбаллу", чтобы ответ группировки не привел к началу полномасштабной войны с Израилем.

"Пока Израиль бил только по Ливану, мы консультировались с "Хизбаллой", чтобы найти вариант действий, не влекущий за собой войну. Но теперь Израиль атакует и в Ираке, и палестинцев в Тегеране. Это уже другой масштаб. Тем не менее, мы стараемся предотвратить ответ, способный привести к войне", – сказал он.

Напомним: несколько дней назад Израиль ликвидировал в Бейруте главу боевого крыла "Хизбаллы" Фуада Шукра. В Тегеране был уничтожен глава политбюро ХАМАСа Исмаил Ханийя – за эту ликвидацию еврейское государство ответственности на себя не взяло.

Тем не менее, режим аятолл обещал дать Израилю болезненный ответ на ликвидации. Нет сомнений, что к нему будут привлечены и иранские сателлиты, наиболее мощным из которых является ливанская "Хизбалла".