В Турции разбились вертолеты ВВС: шесть погибших, в их числе генерал

Шесть человек погибли при крушении военного вертолета в провинции Ыспарта на юго-западе Турции. Летательный аппарат, принадлежавший местному летному училищу, совершал учебный полет.

Мэр города Ыспарта Шукрю Башдегирмен сообщил, что к месту крушения были оперативно направлены все муниципальные спасательные службы. Первоначально сообщалось о четырех погибших, однако вскоре выяснилось, что при падении выживших нет.

Минобороны Турции уточняет: два вертолета турецких вооруженных сил столкнулись в провинции Ыспарта в центральной части Турции. Погибли шесть военнослужащих, в их числе бригадный генерал, начальник авиаучилища сухопутных сил.

Один из вертолетов упал рядом с АЗС. В район происшествия были направлены пожарные команды. Возгорание на месте падения вертолета быстро потушили.