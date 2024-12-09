В Турции разбились вертолеты ВВС: шесть погибших, в их числе генерал
Шесть человек погибли при крушении военного вертолета в провинции Ыспарта на юго-западе Турции. Летательный аппарат, принадлежавший местному летному училищу, совершал учебный полет.
Мэр города Ыспарта Шукрю Башдегирмен сообщил, что к месту крушения были оперативно направлены все муниципальные спасательные службы. Первоначально сообщалось о четырех погибших, однако вскоре выяснилось, что при падении выживших нет.
Минобороны Турции уточняет: два вертолета турецких вооруженных сил столкнулись в провинции Ыспарта в центральной части Турции. Погибли шесть военнослужащих, в их числе бригадный генерал, начальник авиаучилища сухопутных сил.
Один из вертолетов упал рядом с АЗС. В район происшествия были направлены пожарные команды. Возгорание на месте падения вертолета быстро потушили.