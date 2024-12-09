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Ближний Восток

В Турции разбились вертолеты ВВС: шесть погибших, в их числе генерал

Турция
время публикации: 09 декабря 2024 г., 11:46 | последнее обновление: 09 декабря 2024 г., 12:03
В Турции разбился учебный вертолет ВВС, выживших нет
AP Photo

Шесть человек погибли при крушении военного вертолета в провинции Ыспарта на юго-западе Турции. Летательный аппарат, принадлежавший местному летному училищу, совершал учебный полет.

Мэр города Ыспарта Шукрю Башдегирмен сообщил, что к месту крушения были оперативно направлены все муниципальные спасательные службы. Первоначально сообщалось о четырех погибших, однако вскоре выяснилось, что при падении выживших нет.

Минобороны Турции уточняет: два вертолета турецких вооруженных сил столкнулись в провинции Ыспарта в центральной части Турции. Погибли шесть военнослужащих, в их числе бригадный генерал, начальник авиаучилища сухопутных сил.

Один из вертолетов упал рядом с АЗС. В район происшествия были направлены пожарные команды. Возгорание на месте падения вертолета быстро потушили.

Ближний Восток
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