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Ближний Восток

СМИ: Израиль и Египет обсуждают поправки к мирному договору

время публикации: 11 октября 2024 г., 09:06 | последнее обновление: 11 октября 2024 г., 09:06
СМИ: Израиль и Египет обсуждают поправки к мирному договору
AP Photo/Hatem Moussa

Катарское издание "Аль-Араби аль-Джадид" сообщает, что Египет и Израиль при участии США обсуждают внесение поправок в приложения к мирному договору, касающихся ограничений в размещении вооруженных сил на Синайском полуострове, в секторе Газы и вдоль границы с Египтом на израильской территории.

Согласно изданию, цель переговоров – приведение договора в соответствие с текущей ситуацией, как на Филадельфийском коридоре, так и на Синайском полуострове.

По договору, территория Синайского полуострова разделена на зоны A, B и C, в каждой из которых ограничено количество войск и вооружений. Зоной D является территория Израиля вдоль границы с Египтом, и на нее распространяются ограничения для ЦАХАЛа.

Приложения к договору уже пересматривались ранее дважды в 2005 году и в 2021 году. В рамках этих изменений Египет получил право увеличить свой контингент в северной части Синая и оснастить его более тяжелым оружием.

Ближний Восток
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