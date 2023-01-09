"Аш-Шарк аль-Аусат": с точки зрения Египта, в Израиле два правительства – Нетаниягу и Бен-Гвира

Египетские источники опровергают публикации арабских и израильских СМИ о кризисе в отношениях с Израилем из-за прихода к власти правительства Биньямина Нетаниягу и подъема министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира на Храмовую гору. Об этом сообщает газета "Аш-Шарк аль-Аусат"

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"С точки зрения Египта, в Израиле сформировано два правительства. Одно возглавляют правые экстремисты, второе – Нетаниягу. Действия Бен-Гвира продемонстрировали планы этих экстремистов касательно мусульманских святынь Иерусалима. Наше министерство иностранных дел дало на это быстрый и ясный ответ", – рассказал изданию один из источников.

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3 января, через несколько часов после подъема израильского министра на Храмовую гору, МИД Египта выступил с резким осуждением визита. В заявлении отмечалось, что Бен-Гвира сопровождали правые экстремисты, а шествие охраняла израильская полиция. "Египет предупреждает об отрицательных последствиях этих действий", – сообщило министерство.

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"Мы понимаем, что Бен-Гвир сделал это с согласия Нетаниягу, и ясно, что это отразится на двусторонних отношениях. Но не стоит в этом контексте говорить о трудностях и напряженности", – сообщил источник, отметив, что взаимовыгодное сотрудничество будет продолжено, но при этом Египет продолжит и отстаивать права палестинцев, защищая мусульманские святыни.

Бывший министр иностранных дел Египта Мухаммад аль-0раби рассказал изданию, что как Израиль, так и Египет отдают себе отчет в красных линиях другой стороны и стараются их не пересекать. "Однако в условиях самого правого правительства в истории Израиля избежать напряженности практически невозможно", – отметил он, напомнив и о роли Египта как посредника между израильтянами и палестинцами.

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Напомним, что 8 января выходящая в Лондоне газета "Аль-Араби аль-Джадид" сообщает о кризисе в отношениях между Израилем и Египтом после прихода к власти правительства Биньямина Нетаниягу. Кризис, в первую очередь, затронул усилия египтян по посредничеству между Израилем и террористической группировкой ХАМАС.

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Согласно публикации, причиной стало ужесточение израильских санкций против палестинцев, а также визит министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира на Храмовую гору. Арабские союзники Израиля расценили действия Бен-Гвира как провокацию.

Информированные источники сообщили изданию, что накануне выборов в Израиле ХАМАС отверг предложение бывшего израильского координатора Ярона Блюма о масштабной сделке по обмену удерживаемых в Газе израильтян на палестинских заключенных. Как утверждается, причиной этого стали опасения, что в случае избрания Нетаниягу Египет не сможет выполнять роль посредника.

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"Аль-Араби аль-Джадид" напоминает, что в ходе телефонного разговора Нетаниягу с президентом Египта Абд аль-Фаттахом ас-Сиси израильский политик обещал принять все меры для обеспечения спокойствия. Визит Бен-Гвира на Храмовую гору восприняли в Каире как нарушение данного обещания.