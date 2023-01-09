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    Ближний Восток

    "Аш-Шарк аль-Аусат": с точки зрения Египта, в Израиле два правительства – Нетаниягу и Бен-Гвира

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    Yonatan Sindel/Flash90

    Египетские источники опровергают публикации арабских и израильских СМИ о кризисе в отношениях с Израилем из-за прихода к власти правительства Биньямина Нетаниягу и подъема министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира на Храмовую гору. Об этом сообщает газета "Аш-Шарк аль-Аусат"

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    "С точки зрения Египта, в Израиле сформировано два правительства. Одно возглавляют правые экстремисты, второе – Нетаниягу. Действия Бен-Гвира продемонстрировали планы этих экстремистов касательно мусульманских святынь Иерусалима. Наше министерство иностранных дел дало на это быстрый и ясный ответ", – рассказал изданию один из источников.

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    3 января, через несколько часов после подъема израильского министра на Храмовую гору, МИД Египта выступил с резким осуждением визита. В заявлении отмечалось, что Бен-Гвира сопровождали правые экстремисты, а шествие охраняла израильская полиция. "Египет предупреждает об отрицательных последствиях этих действий", – сообщило министерство.

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    "Мы понимаем, что Бен-Гвир сделал это с согласия Нетаниягу, и ясно, что это отразится на двусторонних отношениях. Но не стоит в этом контексте говорить о трудностях и напряженности", – сообщил источник, отметив, что взаимовыгодное сотрудничество будет продолжено, но при этом Египет продолжит и отстаивать права палестинцев, защищая мусульманские святыни.

    Бывший министр иностранных дел Египта Мухаммад аль-0раби рассказал изданию, что как Израиль, так и Египет отдают себе отчет в красных линиях другой стороны и стараются их не пересекать. "Однако в условиях самого правого правительства в истории Израиля избежать напряженности практически невозможно", – отметил он, напомнив и о роли Египта как посредника между израильтянами и палестинцами.

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    Напомним, что 8 января выходящая в Лондоне газета "Аль-Араби аль-Джадид" сообщает о кризисе в отношениях между Израилем и Египтом после прихода к власти правительства Биньямина Нетаниягу. Кризис, в первую очередь, затронул усилия египтян по посредничеству между Израилем и террористической группировкой ХАМАС.

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    Согласно публикации, причиной стало ужесточение израильских санкций против палестинцев, а также визит министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира на Храмовую гору. Арабские союзники Израиля расценили действия Бен-Гвира как провокацию.

    Информированные источники сообщили изданию, что накануне выборов в Израиле ХАМАС отверг предложение бывшего израильского координатора Ярона Блюма о масштабной сделке по обмену удерживаемых в Газе израильтян на палестинских заключенных. Как утверждается, причиной этого стали опасения, что в случае избрания Нетаниягу Египет не сможет выполнять роль посредника.

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    "Аль-Араби аль-Джадид" напоминает, что в ходе телефонного разговора Нетаниягу с президентом Египта Абд аль-Фаттахом ас-Сиси израильский политик обещал принять все меры для обеспечения спокойствия. Визит Бен-Гвира на Храмовую гору восприняли в Каире как нарушение данного обещания.

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    // https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 8 Января 2023
    "Аль-Араби аль-Джадид": президент Египта считает, что Нетаниягу его обманул с Бен-Гвиром
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 5 Января 2023
    Рияд Мансур в СБ ООН: "Если вы не остановите Бен-Гвира, это сделает палестинский народ"
    // https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 4 Января 2023
    ОАЭ призвали Совбез ООН обсудить подъем Бен-Гвира на Храмовую гору
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