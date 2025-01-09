Протурецкие боевики при поддержке ВВС атакуют курдов у плотины Тишрин. Десятки погибших

Организация The Syrian Observatory for Human Rights сообщает об ожесточенных боях, которые ведут в провинции Алеппо подразделения курдской самообороны с протурецкими ополченцами. По данным SOHR, погибли 32 человека: 26 боевиков протурецкой "Национальной армии" и шесть бойцов курдских "Сил демократической Сирии".

Бои ведутся за контроль над стратегической плотиной Тишрин на реке Евфрат. Обе стороны задействуют тяжелые вооружения, турецкая авиация и беспилотники наносят удары по позициям курдов. Курдское агентство ANHA передает: есть риск обрушения плотины.

"Силы Демократической Сирии (СДС) возложили на турецкое оккупационное государство ответственности за любую катастрофу, которая может случиться с плотиной и другими сирийскими районами в результате турецких воздушных ударов и артиллерийских обстрелов", – говорится в заявлении агентства.

Накануне министр иностранных дел Турции Хакан Фидан пригрозил начать военную операцию против сирийских курдов, если они не выполнят требование новых властей Сирии о роспуске и разоружении ополчений. Политик подчеркнул: это ультиматум.

"Если террористы из PKK/YPG не покинут Сирию, мы начнем военную операцию. Мы в ней не заинтересованы, но условия ясны: боевики и их командование должны покинуть Сирию. На данный момент никаких приготовлений к этому мы не видим", – сказал он.