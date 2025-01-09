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Ближний Восток

В Ливане пройдут президентские выборы

Ливан
время публикации: 09 января 2025 г., 10:04 | последнее обновление: 09 января 2025 г., 10:10
В Ливане пройдут президентские выборы
Hassan Ibrahim/Lebanese Parliament media office via AP

9 января ливанские парламентарии должны избрать нового президента страны. Предполагается, что им станет командующий вооруженными силами генерал Жозеф Аун. Он станет компромиссной фигурой, приемлемой как для противников, так и сторонников "Хизбаллы".

Ливан остался без президента в октябре 2022 года, когда истекли полномочия Мишеля Ауна. Более десяти попыток избрать главу государства закончились неудачно. Все это время президентские обязанности выполнял премьер-министр Наджиб Микати.

Новому президенту предстоит заняться решением тяжелых экономических проблем Ливана, а также следить за ходом выполнения соглашений о переходе юга страны под контроль вооруженных сил. Ослабление "Хизбаллы" после войны и свержения Башара Асада в Сирии будет содействовать достижению второй задачи.

Напомним, что в соответствии с действующей в стране политической системой, президентом может быть только представитель христианской общины. В 2023 году крупнейшие христианские партии Ливана – Движение свободных патриотов, Ливанские силы и Фалангисты – достигли принципиального соглашения о кандидатуре Джихада Азура, доктора экономики и экс-министра финансов, однако "Хизбалла" настаивала на назначении Сулеймана Франдже.

Ближний Восток
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