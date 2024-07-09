x
09 июля 2024
|
последняя новость: 13:42
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
09 июля 2024
|
09 июля 2024
|
последняя новость: 13:42
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Новый президент Ирана обещал продолжить борьбу против "незаконного сионистского режима"

время публикации: 09 июля 2024 г., 10:57 | последнее обновление: 09 июля 2024 г., 10:58
Новый президент Ирана обещал продолжить борьбу против "незаконного сионистского режима"
AP Photo/Vahid Salemi

Новоизбранный президент Ирана Масуд Пезешкиан, считающийся представителем "умеренного" лагеря, подтвердил, что Исламская республика продолжит поддержку группировки "Хизбалла" и других представителей так называемой "оси сопротивления".

"Исламская республика всегда поддерживала сопротивление народов региона незаконному сионистскому режиму", – сообщил он, отвечая на приветствие генерального секретаря "Хизбаллы" Хасана Насраллы по случаю избрания Пезешкиана президентом.

"Я уверен, что движение сопротивления не позволит этому преступному режиму продолжать свою воинственную и преступную политику в отношении страдающего народа Палестины и других народов региона", – продолжил он.

Отметим, что на ежедневном брифинге пресс-секретарь Государственного департамента Мэтью Миллер заявил: администрация США не рассчитывает, что в результате избрания нового президента в политике Ирана последуют изменения.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 08 июля 2024

Reuters: Иран расширяет производство баллистических ракет
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 08 июля 2024

В Иране арестован правозащитник, сторонник нового президента
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 07 июля 2024

Неожиданный победитель президентских выборов в Иране: кто такой Пезешкиан и чего от него ждать