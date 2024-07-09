Новый президент Ирана обещал продолжить борьбу против "незаконного сионистского режима"

Новоизбранный президент Ирана Масуд Пезешкиан, считающийся представителем "умеренного" лагеря, подтвердил, что Исламская республика продолжит поддержку группировки "Хизбалла" и других представителей так называемой "оси сопротивления".

"Исламская республика всегда поддерживала сопротивление народов региона незаконному сионистскому режиму", – сообщил он, отвечая на приветствие генерального секретаря "Хизбаллы" Хасана Насраллы по случаю избрания Пезешкиана президентом.

"Я уверен, что движение сопротивления не позволит этому преступному режиму продолжать свою воинственную и преступную политику в отношении страдающего народа Палестины и других народов региона", – продолжил он.

Отметим, что на ежедневном брифинге пресс-секретарь Государственного департамента Мэтью Миллер заявил: администрация США не рассчитывает, что в результате избрания нового президента в политике Ирана последуют изменения.