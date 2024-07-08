Reuters: Иран расширяет производство баллистических ракет
время публикации: 08 июля 2024 г., 17:38 | последнее обновление: 08 июля 2024 г., 18:02
Спутниковые снимки, проанализированные информационным агентством Reuters, показывают, что Иран значительно расширяет два военно-промышленных объекта, на которых производятся баллистические ракеты.
Три высокопоставленных иранских чиновника подтвердили Reuters это заключение экспертов.
Судя по фотографиям, в марте и апреле 2024 года на двух военных базах под Тегераном, где налажено производство баллистических ракет, появилось не менее 30 новых построек. Вероятно, речь идет о производственных цехах и складах.