Reuters: Иран расширяет производство баллистических ракет

Спутниковые снимки, проанализированные информационным агентством Reuters, показывают, что Иран значительно расширяет два военно-промышленных объекта, на которых производятся баллистические ракеты.

Три высокопоставленных иранских чиновника подтвердили Reuters это заключение экспертов.

Судя по фотографиям, в марте и апреле 2024 года на двух военных базах под Тегераном, где налажено производство баллистических ракет, появилось не менее 30 новых построек. Вероятно, речь идет о производственных цехах и складах.