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Ближний Восток

Reuters: Иран расширяет производство баллистических ракет

время публикации: 08 июля 2024 г., 17:38 | последнее обновление: 08 июля 2024 г., 18:02
Reuters: Иран расширяет производство баллистических ракет
Iranian Revolutionary Guard/Sepahnews via AP

Спутниковые снимки, проанализированные информационным агентством Reuters, показывают, что Иран значительно расширяет два военно-промышленных объекта, на которых производятся баллистические ракеты.

Три высокопоставленных иранских чиновника подтвердили Reuters это заключение экспертов.

Судя по фотографиям, в марте и апреле 2024 года на двух военных базах под Тегераном, где налажено производство баллистических ракет, появилось не менее 30 новых построек. Вероятно, речь идет о производственных цехах и складах.

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