В Красном море после атаки хуситов затонул сухогруз Eternity C

В Красном море затонул греческий сухогруз Eternity C, атакованный хуситами 7 июня. В результате атаки погибли четыре человека, несколько были ранены. Как сообщается, один из пострадавших – россиянин, ему ампутировали ногу.

Инцидент произошел 7 июля в 94 километрах от Ходейды – основной базы йеменских шиитов. При атаке были задействованы ракеты и беспилотники. Зафиксировано пять попаданий. Судну был нанесен значительный ущерб, оно потеряло ход.

Ранее был обстрелян греческий сухогруз Magic Seas, также шедший под флагом Либерии. Он подвергся ракетным ударам и был атакован БПЛА, а также обстрелян из РПГ и автоматического оружия. После того, как его покинула команда, судно затонуло.