Наследный принц Саудовской Аравии встретился с главой МИД Ирана

Наследник престола Саудовской Аравии принц Мухаммад бин Салман встретился в Джедде с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи. Как сообщается, они обменялись мнениями по вопросам региональной политики.

Как сообщают саудовский СМИ, наследник престола выразил надежду, что прекращение огня между Израилем и Ираном будет содействовать укреплению региональной стабильности, и выступил за решения конфликтов путем диалога.

Иранский министр поблагодарил Саудовскую Аравию за осуждение "израильской агрессии". Следует отметить, что со стороны королевства во встрече участвовали также министр обороны, министр иностранных дел и Советник по национальной безопасности.