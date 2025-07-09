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Ближний Восток

Наследный принц Саудовской Аравии встретился с главой МИД Ирана

Война с Ираном
Иран
Саудовская Аравия
время публикации: 09 июля 2025 г., 09:49 | последнее обновление: 09 июля 2025 г., 09:56
Наследный принц Саудовской Аравии встретился с главой МИД Ирана
AP Photo/Alex Brandon

Наследник престола Саудовской Аравии принц Мухаммад бин Салман встретился в Джедде с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи. Как сообщается, они обменялись мнениями по вопросам региональной политики.

Как сообщают саудовский СМИ, наследник престола выразил надежду, что прекращение огня между Израилем и Ираном будет содействовать укреплению региональной стабильности, и выступил за решения конфликтов путем диалога.

Иранский министр поблагодарил Саудовскую Аравию за осуждение "израильской агрессии". Следует отметить, что со стороны королевства во встрече участвовали также министр обороны, министр иностранных дел и Советник по национальной безопасности.

Ближний Восток
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