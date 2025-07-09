Число погибших в результате атаки хуситов на грузовое судно в Красном море возросло до четырех
время публикации: 09 июля 2025 г., 00:24 | последнее обновление: 09 июля 2025 г., 00:38
Число погибших в результате атаки хуситов на грузовое судно Eternity C в Красном море возросло до четырех. Об этом сообщили Военно-морские силы Евросоюза, действующие в регионе.
Инцидент произошел 7 июля в 94 километрах от Ходейды – основной базы йеменских шиитов. При атаке были задействованы ракеты и беспилотники. Зафиксировано пять попаданий. Судну был нанесен значительный ущерб, оно потеряло ход.
Ранее был обстрелян греческий сухогруз Magic Seas, также шедший под флагом Либерии. Он подвергся ракетным ударам и был атакован БПЛА, а также обстрелян из РПГ и автоматического оружия. После того, как его покинула команда, судно затонуло.