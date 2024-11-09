Аббас Арагчи: "Иран всегда будет поддерживать Ливан"

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи выступил на церемонии, посвященной памяти генсека "Хизбаллы" Хасана Насраллы, заявив, что "Иран всегда будет поддерживать Ливан, сопротивление и мусульманские страны", сообщает IRNA.

Он подчеркнул, что "война, идущая на Ближнем Востоке, может перекинуться из Западной Азии на другие регионы".

"Сионистский режим, продолжая свою агрессивную политику и неоднократно нарушая международные законы, не только поставил под угрозу региональную стабильность и безопасность, но также создал серьезную угрозу международной системе, основанной на правилах и нормах", – сказал Арагчи.