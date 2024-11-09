Аббас Арагчи: "Иран всегда будет поддерживать Ливан"
время публикации: 09 ноября 2024 г., 09:57 | последнее обновление: 09 ноября 2024 г., 10:32
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи выступил на церемонии, посвященной памяти генсека "Хизбаллы" Хасана Насраллы, заявив, что "Иран всегда будет поддерживать Ливан, сопротивление и мусульманские страны", сообщает IRNA.
Он подчеркнул, что "война, идущая на Ближнем Востоке, может перекинуться из Западной Азии на другие регионы".
"Сионистский режим, продолжая свою агрессивную политику и неоднократно нарушая международные законы, не только поставил под угрозу региональную стабильность и безопасность, но также создал серьезную угрозу международной системе, основанной на правилах и нормах", – сказал Арагчи.