Аббас Арагчи подтвердил, что Иран получил предупреждение об израильской атаке

Министр иностранных дел Исламской республики Иран Аббас Арагчи подтвердил, что за несколько часов до израильской атаки официальный Тегеран получил о ней предупреждение.

"Вечером мы получили индикацию о том, что удар последует ночью", – сообщил политик журналистам, не вдаваясь в подробности, о каких именно сигналах идет речь, и от кого они были получены. Арагчи вновь подчеркнул, что у Ирана есть право ответить на израильский удар.

О том, что 25 октября, перед атакой на военные объекты Ирана, Израиль предостерег Тегеран от ответа на нее, ранее сообщало издание Axios. "Израильтяне заранее дали понять иранцам, какие объекты они собираются атаковать, а какие нет", – сообщил один из источников.

Два других источника сообщили, что Израиль предостерег Тегеран от ответа на атаку и подчеркнул, что если Иран ответит, то Израиль атакует вновь, более серьезно, особенно в том случае, если от иранского ответного удара пострадают мирные израильтяне.