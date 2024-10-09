Расследование Air France: самолет летел над Ираком во время ракетной атаки Ирана против Израиля

Французская авиакомпания Air France объявила о начале внутреннего расследования в связи с тем, что самолет этой компании, следовавший рейсом AF662 из Парижа в Дубай 1 октября 2024 года, вошел в воздушное пространство Ирака и находился над этой страной 15 минут во время запуска Ираном баллистических ракет по Израилю.

Действия экипажа и диспетчеров подвергли пассажиров этого рейса неоправданному риску.

Отметим, что во время ракетной атаки Ирана 1 октября Иордания, Ирак и Сирия закрывали свое воздушное пространство.